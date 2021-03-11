СМИ: Елизавета II намерена позвонить принцу Гарри и Меган Маркл для примирения

Королева Великобритании Елизавета II решила в ближайшие дни позвонить принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, чтобы помириться после скандального интервью пары. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Спустя 56 часов после интервью канцелярия британской королевы выступила с заявлением, в котором отмечалось, что высказывания супругов будут изучены самым серьезным образом. В любом случае, отметили в Букингемском дворце, Гарри, Меган и их сын Арчи «всегда будут горячо любимыми членами семьи».

Однако теперь королева считает, что пришло время для более личного подхода, передает издание. Одновременно Елизавета II попросила придворных не обсуждать интервью герцогов Сассекских, тем более с прессой.

Как отмечается в материале, во дворце потрясены произошедшим, и у некоторых лиц появилось сильное желание публично опровергнуть некоторые заявления Маркл.

«В этой ситуации монарх заняла очень взвешенную и разумную позицию. Она подает пример», - сообщил газете анонимный источник.

Ранее в интервью, показанном в США вечером 7 марта, принц Гарри и Меган Маркл сделали несколько сенсационных заявлений, которые ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.

Так, Маркл, афроамериканка по матери, в интервью заявляла, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько может быть темной кожа их первенца. Актриса не стала называть имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, так как это могло нанести им серьезный ущерб.

Кроме того, бывшая американская актриса рассказала, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи, она также назвала себя жертвой клеветнической кампании.

Напомним, что в мае 2018 года младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. В конце февраля 2021 года пара официально подтвердила отказ от титула их высочеств. После отказа супруги не смогут использовать королевский титул и не будут представлять королеву Елизавету II на официальных мероприятиях.