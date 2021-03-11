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Ледяная геенна: почему система отопления в городе Вуктыл не выдержала сильных морозов

Константин Худолеев
01:40 11.03.2021
Сейчас температура во многих квартирах города с трудом поднимается выше отметки ноль градусов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лед на реке Печора, на правом берегу которой стоит замерзающий северный город Вуктыл, невероятно крепкий. Оно и не удивительно: сейчас на севере Республики Коми стоят морозы до минус 25. Местные жители, тем временем, считают настоящим чудом, что в таких погодных условиях температура в их аварийных домах, хоть и с трудом, но поднимается выше нуля градусов.

Холодные батареи, готовы лопнуть в любую минуту. В замороженных квартирах города газовиков люди согреваются при помощи главного местного богатства. Газа хватает, но тепла от круглосуточно горящих плит - нет.

И так в большинстве домов. Причем, чем дальше район находится от единственной на весь город котельной, тем холоднее в квартирах. Где-то уже лопнули батареи, где-то нет ни холодной ни горячей воды. Возвращаясь домой с мороза, здесь больше не снимают теплые шапки и куртки.

Причиной того, что в каждой вуктыльской квартире теперь так холодно, местные власти называют аномальные морозы. В феврале температура опускалась ниже отметки минус 40. В этот момент с нагрузкой и не справилась котельная. К тому же изношенные теплотрассы то и дело давали течь.

Городская котельная уже много лет находится в частных руках. Как готовились к зиме, и почему морозы, хоть и аномальные, оказались не по зубам, руководство компании теперь будет рассказывать следователям. Уже началась проверка, в ходе которой выяснилось, что технология работы котельной Вуктыла была изменена без разрешения.

В итоге в период зимнего максимума нагрузок компания систематически нарушала график подачи тепла потребителям. Помимо этого, из-за ненадлежащей химической подготовки воды был выведен из строя один из котлов котельной Вуктыла. Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Ремонт котельной будет возможен только когда закончится отопительный сезон. А это значит, что жителям города остается только надеяться, что весна придет пораньше. Ну а власти, похоже, намерены вновь взять котельную под свой контроль.

«Могу точно сказать, что в новый сезон мы выйдем с гарантией того, что какие бы низкие температуры не были, мы обеспечим город горячей водой», - пообещал глава Коми  Владимир Уйба.

Не справляются с морозами и коммунальные сети в Перми. На одной из городских улиц забил настоящий гейзер. Горячей водой затопило близлежащие улицы, несколько домов остались без электричества.

На трассе Уфа-Челябинск движение фактически парализовано, из-за сильного снега и метелей - на дороге многокилометровые пробки.

В Оренбургской области машина скорой не смогла добраться до нужного адреса. На помощь пришли спасатели. Они на снегоходе с санями довезли пациента, которому требовалась срочная госпитализация, до медицинского учреждения.

«Приведены в готовность восемь стационарных пунктов обогрева вместимостью 153 человека, а также девять пунктов временного размещения, вместимостью 229 человек», - рассказывает теперь начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников.

Во власти арктического воздуха находится и столица. Московские ТЭЦ работают изо всех сил. Так же холодно, как этой ночью, было только в 1945 году. Но в конце недели весна окончательно победит зиму. На выходных в столичный регион уже придет оттепель.

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