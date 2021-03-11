Клиническая смерть помогла американцу вспомнить давно забытые события из жизни

Американец рассказал об ощущениях во время перенесенной клинической смерти. 24-летний. Грегг Ном вспомнил, что чувствовал, когда едва не утонул.

Мужчина поделился впечатлениями с другими людьми, столкнувшимися с подобным опытом еще в 1985 году. Однако профессор психиатрии в Университете Вирджинии Брюс Грейсон привел воспоминания своего пациента в ходе недавнего интервью, пишет Express.

Ном рассказал, что поскользнулся во время посещения водопада и начал тонуть. Находясь в воде, он вспоминал сцены из детства и юности, почти забытые события. Американец уточнил, что его «чувства работали, как никогда раньше». Более того, по словам мужчины, он чувствовал себя спокойно и непринужденно, хотя находился в ловушке под водой. Ном добавил, что затем видения сменились темнотой.

По мнению ученых, причиной ярких сновидений перед смертью являются определенные механизмы работы мозговой деятельности в этот момент.