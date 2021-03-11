Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина задержан

Мужчину, который захватил заложницу в офисе микрозаймов в Северодвинске, задержали, девушка жива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Она жива, состояние ее здоровья пока неизвестно», - сказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что на улице Ломоносова мужчина взял в заложники девушку. По словам очевидцев, инцидент произошел около 11 утра. Мужчина ворвался в здание с обрезом и стал угрожать девушке. Отмечается, что она успела нажать тревожную кнопку. К месту прибыла полиция.