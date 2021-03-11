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В Кремле прокомментировали ситуацию в Донбассе

Тамара Астапенкова
13:38 11.03.2021
Официальный представитель Кремля сообщил, что Москва не получала предложений об организации двусторонних контактах президентов России и Украины.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Донбассе
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Донбассе. Он сообщил, что оценкой ситуации вблизи российских границ занимается Министерство обороны и специальные службы.

«Мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность», - заявил Песков.

Он отметил, что любое повышение напряженности в таком «горячем месте»,  «потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность».

Официальный представитель Кремля также сообщил, что Москва не получала предложений об организации двусторонних контактах президентов России и Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с каждым лидером «нормандской четверки», если следующий саммит не состоится. При это президент Украины заверил, что встреча готовится в любом случае. Но при необходимости он найдет возможность переговорить лично с каждым из ее участников (лидерами РФ, Германии и Франции).

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