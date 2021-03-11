СМИ: в Северодвинске готовятся штурмовать офис, где захватили заложников

В Северодвинске готовятся штурмовать офис, где захватили заложников. Об этом рассказала сотрудница одного из магазинов, расположенных рядом с фирмой микрозаймов, куда ворвался неизвестный.

Женщина рассказала «360», что вместе с другими людьми находится в другом конце здания. Работники закрылись в одном из помещений.

«Готовится штурм. Нас отправили в дальнее помещение», - заявила она.

Ранее мужчина взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов. По данным СМИ, причиной стало то, что он задолжал компании крупную сумму денег. По неподтвержденной информации, его долг составляет 600 тысяч рублей. Злоумышленник требует, чтобы его погасили, поскольку устал отбиваться от коллекторов.

Место происшествия оцеплено. У здания дежурят полицейские, пожарные и медики.