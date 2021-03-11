Дом оцеплен, движение перекрыто: первые кадры с места захвата заложников в Северодвинске

В социальных сетях появилось видео с места захвата заложников в Северодвинске. В настоящее время здание оцеплено. Возле него дежурят полицейские, пожарные и медики.

«По предварительным данным, взят в заложники человек - в районе магазина "Полярный" или в самом магазине», - сообщили ТАСС в администрации города.

Ранее очевидцы рассказали, что инцидент произошел в офисе микрозаймов. Мужчина ворвался туда с обрезом. По неподтвержденной информации, злоумышленник задолжал компании крупную сумму денег. Сотрудница офиса успела нажать тревожную кнопку.

Власти города рекомендовали школам не выпускать детей на улицу.