В школе Барнаула отравились более 140 детей
Причины произошедшего пока не известны.
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В одной из школ Барнаула произошло массовое отравление. К медикам обратились более 140 учеников. Об этом сообщили в мэрии.
«Всего к медикам за последнюю неделю обратились 144 ребенка», - сказали ТАСС в пресс-службе.
Причины произошедшего пока не известны.
Ранее на этой неделе с признаками отравления в Махачкале были госпитализированы 22 ребенка. Месяц назад массовое отравление произошло в Красноярске. Там в больницу попали 56 школьников.