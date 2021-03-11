В школе Барнаула отравились более 140 детей

В одной из школ Барнаула произошло массовое отравление. К медикам обратились более 140 учеников. Об этом сообщили в мэрии.

«Всего к медикам за последнюю неделю обратились 144 ребенка», - сказали ТАСС в пресс-службе.

Причины произошедшего пока не известны.

Ранее на этой неделе с признаками отравления в Махачкале были госпитализированы 22 ребенка. Месяц назад массовое отравление произошло в Красноярске. Там в больницу попали 56 школьников.