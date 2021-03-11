Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Просто кошмар»: очевидица рассказала о ситуации на улице Северодвинска, где произошел захват заложницы

Анна Назайкина
13:20 11.03.2021
Ранее появилась информация, что мужчина ворвался в здание офиса микрозаймов и взял в заложницы девушку.
© Видео: VK, online_sevsk © Фото: VK, online_sevsk
Читайте нас на:

Движение перекрыто на улице Ломоносова в Северодвинске, где ранее мужчина взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов. Здание оцепили сотрудники полиции. Об этом сообщила местная жительница, опубликовавшая видеоролик в соцсетях.

«Я слышала хлопок. А сейчас магазин весь оцепили полицейские, движение перекрыто на улице Ломоносова. Никому не дают проезжать, никому не дают проходить. Просто какой-то кошмар. Еще кто-то едет к нам с сигналкой», - рассказала женщина на видео «ВКонтакте».

Ранее появилась информация, что в Северодвинске мужчина взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов. По словам очевидцев, инцидент произошел около 11 утра. Мужчина ворвался в здание с обрезом и стал угрожать девушке. Отмечается, что она успела нажать тревожную кнопку. К месту прибыла полиция.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:43 В стране и мире
Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина задержан
12:24 Эксклюзив
Видео
Опубликовано первое видео с места предстоящего производства «Спутника V» в Италии
12:23 В стране и мире
Видео
В Махачкале на месте перестрелки с боевиком нашли оружие и «пояс смертника»
11:54 В стране и мире
Видео
«Такое забыть нельзя»: разбиравшие завалы на Фукусиме российские спасатели поделились воспоминаниями
11:36 Армия
Видео
С моря на берег: Балтфлот провел учения десантных катеров
Популярное
Популярное
Видео
Дом оцеплен, движение перекрыто: первые кадры с места захвата заложников в Северодвинске
Минпромторг презентовал прототип электромотоцикла Aurus
Ученые назвали необычный симптом сердечного приступа
Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака
Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»
Раскрыто жуткое предназначение секретной клиники пластической хирургии Гитлера на Канарах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.