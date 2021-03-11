«Просто кошмар»: очевидица рассказала о ситуации на улице Северодвинска, где произошел захват заложницы

Движение перекрыто на улице Ломоносова в Северодвинске, где ранее мужчина взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов. Здание оцепили сотрудники полиции. Об этом сообщила местная жительница, опубликовавшая видеоролик в соцсетях.

«Я слышала хлопок. А сейчас магазин весь оцепили полицейские, движение перекрыто на улице Ломоносова. Никому не дают проезжать, никому не дают проходить. Просто какой-то кошмар. Еще кто-то едет к нам с сигналкой», - рассказала женщина на видео «ВКонтакте».

Ранее появилась информация, что в Северодвинске мужчина взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов. По словам очевидцев, инцидент произошел около 11 утра. Мужчина ворвался в здание с обрезом и стал угрожать девушке. Отмечается, что она успела нажать тревожную кнопку. К месту прибыла полиция.