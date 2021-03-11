Ученый разгадал тайну древнего библейского свитка

Свиток Шапиры, который был обнаружен в 1883 году и признан фальшивым, предположительно, является древнейшим известным на сегодня библейским писанием. К такому выводу пришел израильско-американский ученый Идан Дершовиц, пишет Daily Mail.

Свои изыскания исследователь представил в новой книге. В 19 века торговец древностями из Иерусалима Вильгельм Шапира сообщил том, что в пещере недалеко от Мертвого моря были найдены 15 кожаных фрагментов рукописи.

Торговец предположил, что перед ним оригинальная Книга Второзакония, которая могла представлять собой копию, принадлежащая Моисею. Документы были проданы Британскому музею за 1 миллион фунтов стерлингов, однако свиток был признан фальшивым и продан частному коллекционеру всего за 25 фунтов стерлингов.

По словам Дершовица, хотя палеоеврейское письмо рукописи неразборчиво, в ней есть признаки, указывающие на подлинность древнего артефакта. Ученый полагает, что фрагменты документа датируются периодом Первого Храма (957 год до нашей эры).