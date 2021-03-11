В Северодвинске мужчина взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов. По словам очевидцев, инцидент произошел около 11 утра. Мужчина ворвался в здание с обрезом и стал угрожать девушке.

Отмечается, что она успела нажать тревожную кнопку. К месту прибыла полиция. Как видно на кадрах, опубликованных в социальных сетях, правоохранители оцепили место происшествия. У дома также дежурят медики и пожарные.

По неподтвержденной информации, мужчина задолжал компании крупную сумму денег и поэтому решил пойти на преступление. Переговоров злоумышленник пока не ведет.