В Росморречфлоте сообщили, что затонувший у берегов Румынии сухогруз не является российским

Затонувший у берегов Румынии сухогруз не является российским, граждан РФ на его борту нет. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Росморречфлоте.

«Судно принадлежит эстонской компании, шло под флагом Коморских островов. Экипаж целиком украинский, россиян нет», — говорится в сообщении.

Как уточняется, судно выполняло транспортировку угля из Ростова-на-Дону в румынскую Констанцу.

Ранее компания GSP Falcon сообщала, что сухогруз затонул у берегов Румынии, 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. Пострадавших планируется доставить в ближайший порт в Констанце.