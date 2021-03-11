В Махачкале на месте перестрелки с боевиком нашли оружие и «пояс смертника»

В Махачкале в ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки теракта в Дагестане, оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован. Об этом сообщили информационном центре Национального антитеррористического комитета.

«На месте перестрелки обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде “пояса смертника”», - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранителей нет.

Ранее сообщалось, что в Махачкале началась спецоперация по задержанию бандита, который готовил теракт. В Советском районе столицы Дагестана был введен режим контртеррористической операции. По информации НАК, обнаруженному в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям, но он в ответ открыл огонь.