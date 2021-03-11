СМИ: российский сухогруз затонул у берегов Румынии

Сухогруз Volgo Balt 179 затонул у берегов Румынии, 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба компании GSP Falcon.

«В 04.40 утра (03.40 мск) GSP Falcon получила сигнал бедствия с судна Volgo Balt 179, спасательная операция началась без промедления в экстремально сложных погодных условиях. Были спасены 10 человек, они находятся в безопасности на борту GSP Falcon, два человека погибли, продолжаются поиски еще одного», - говорится в сообщении.

В момент передачи сигнала бедствия судно Volgo Balt 179 находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передавал, что намерен покинуть сухогруз.

В операции по спасению моряков участвуют также Румынское агентство спасения человеческих жизней на море и пограничная полиция республики. Как сообщается, пострадавших доставят в ближайший порт в румынской Констанце.