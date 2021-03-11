Google решил ввести налог для иностранных блогеров YouTube

Американская корпорация Google намерена обложить налогом видеоблогеров за пределами США. Представители интернет-гиганта обратились к создателям роликов на принадлежащей ему платформе YouTube с требованием до конца мая отчитаться о доходах от рекламы. Речь идет о контенте, который просматривают американцы.

«Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются», - говорится в сообщении корпорации, опубликованном на ее сайте.

Налоговая ставка в этом случае составит от нуля до 30% от дохода. Ее конечный размер будет зависеть от того, есть ли у соответствующей страны налоговое соглашение с США. Если пользователь проигнорирует требование и не предоставит информацию, Google вправе начать взимать до четверти от всей его прибыли.