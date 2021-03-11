Ракета Falcon 9 с 60 интернет-спутниками стартовала во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в американском штате Флорида с группой из 60 интернет-спутников Starlink, следует из прямой трансляции SpaceX.

Запуск ракеты Falcon 9 произошел с космодрома на мысе Канаверал в 03.13 по местному времени (11.13 по московскому). Ранее запуск переносили. Многоразовая первая ступень совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, которая способна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализовывать проект начали в феврале 2018 года. В общей сложности на первом этапе создания сети запланирован запуск около 12 тысяч спутников.