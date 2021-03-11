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«Такое забыть нельзя»: разбиравшие завалы на Фукусиме российские спасатели поделились воспоминаниями

Иван Линдеманн
11:54 11.03.2021
В марте 2011 года из-за мощного землетрясения в Японии началось цунами. Огромные волны высотой до сорока метров сносили все на своем пути. Это привело к страшной аварии на атомной электростанции Фукусима, где произошло несколько взрывов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня многие жители Японии идут к морю, чтобы постоять в абсолютной тишине. Так японцы вспоминают жертв трагедии, которая случилась 10 лет назад. В марте 2011 года из-за мощного землетрясения началось цунами. Огромные волны высотой до сорока метров сносили все на своем пути. Это привело к страшной аварии на атомной электростанции Фукусима, где произошло несколько взрывов. Радиоактивные вещества попали и в атмосферу, и в океан. АЭС законсервировали, но последствия этой экологической катастрофы устраняют до сих пор.

Спасательными работами на Фукусиме занимались и россияне. Начальник управления оперативно-аналитического центра МЧС Сергей Рыбальченко рассказал телеканалу «Звезда», как это было.

«Личный состав в течение 30 минут был готов выехать для оказания помощи населению. Прибыли мы в Токио. И порядка 700 километров было до места международной группировки спасателей. Мы сутки проехали по Японии и добрались до места . Удивил народ Японии - обстановка всю дорогу была спокойная, никакой паники», - вспоминает спасатель.

Рыбальченко сообщил, что задача россиян заключалась в поиске и спасении людей, оказавшихся под обломками.

«Обстановка была очень тяжелая морально. Но все справлялись. Были сильные обрушения, и все находилось в грязи», - добавил старший офицер группы Максим Попков.

Он рассказал, что российские спасатели находились в Японии в течение 10 дней. В качестве благодарности каждый из них получил от правительства страны номерную каску.  

«Такое забыть нельзя. Всегда в памяти остается отпечаток. С этим надо жить. Это природный катаклизм с большим числом жертв. Но мы для этого работаем, для этого и существует наш центр. Всегда готовы прийти на помощь», - отметил Попков.

На полную ликвидацию последствий катаклизма в Японии может потребоваться несколько десятилетий. В результате землетрясения, цунами и аварии погибли около 20 тысяч человек. Еще более двух тысяч считаются пропавшими без вести.

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