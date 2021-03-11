Дом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки. По версии властей Великобритании, четвертого марта 2018 года в этом доме Скрипали были отравлены боевым веществом А234. Официальный Лондон возложил ответственность за случившееся на Москву. В Кремле доводы британской стороны сочли неубедительными, бездоказательными и голословными.

Эксперты тщательно обследовали дом и провели внутри специализированную уборку, пишет газета Mirror. Кроме того, эксперты очистили еще 13 объектов в районе Солсбери, где якобы были обнаружены следы отравляющего вещества.

Перед продажей дом перестроят и обставят новой мебелью, пообещали местные власти. Работы уже ведутся, строители сняли крышу. Дом будет продан в качестве жилой недвижимости. Будущему владельцу запретят сдавать строение в аренду.