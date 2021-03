В стране и мире Экс-солистку Little Big нашли мертвой в квартире в Петербурге Валентина Пескова У 39-летней Анны Кастельянос была третья группа инвалидности. © Фото: annakast, instagram Читайте нас на: Бывшая участница коллектива Little Big Анна Кастельянос обнаружена мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге. Согласно предварительным данным источников в правоохранительных органах, смерть 39-летней женщины является ненасильственной. «Тело Анны Кастельянос было найдено в квартире дома на Рыбацком проспекте», - цитирует своего источника РИА Новости. Отмечается, что у бывшей солистки музыкального коллектива была третья группа инвалидности. Обстоятельства ее смерти уточняются. Little Big - российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге Ильей Прусикиным. Коллектив со своей песней UNO должен был представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», однако состязание не состоялось в связи с пандемией COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика