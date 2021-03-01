Экс-солистку Little Big нашли мертвой в квартире в Петербурге
У 39-летней Анны Кастельянос была третья группа инвалидности.
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Бывшая участница коллектива Little Big Анна Кастельянос обнаружена мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге. Согласно предварительным данным источников в правоохранительных органах, смерть 39-летней женщины является ненасильственной.
«Тело Анны Кастельянос было найдено в квартире дома на Рыбацком проспекте», - цитирует своего источника РИА Новости.
Отмечается, что у бывшей солистки музыкального коллектива была третья группа инвалидности. Обстоятельства ее смерти уточняются.
Little Big - российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге Ильей Прусикиным. Коллектив со своей песней UNO должен был представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», однако состязание не состоялось в связи с пандемией COVID-19.