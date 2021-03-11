Глава Минздрава Алтая на два месяца арестован по делам о коррупции

Главу Минздрава Алтая Сергея Коваленко, подозреваемого в получении взяток на сумму более 4,6 миллиона рублей, суд Горно-Алтайска арестовал на два месяца. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

«Министр Коваленко арестован до 09.05.21», - приводит РИА Новости слова сообщения.

Ранее сообщалось, что в отношении министра здравоохранения республики и его помощника возбуждено несколько уголовных дел.

По данным следствия, с марта 2020 года по февраль 2021-го Коваленко с помощником «неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей». Средства шли в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов, общее покровительство, способствование их победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ.

Коваленко и Туюнчекова подозревают в получении взяток, совершенных организованной группой лиц, в крупном и особо крупном размерах. В отношении взяткодателей, - руководителей трех коммерческих компаний, также возбуждены уголовные дела.