Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке до 15 апреля

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. Соответствующее распоряжение глава кабинета министров дал Минфину и Минстрою совместно с ЦБ.

Министерства и Центробанк должны подготовить пакет мер до 15 апреля.

«До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле прошлого года. Она должна была завершиться 1 ноября 2020 года, однако была продлена до 1 июля 2021 года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, предложила продлить антикризисную программу льготной ипотеки на жилье в новостройках в 24 российских регионах.