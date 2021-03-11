В Махачкале неизвестный открыл огонь по силовикам

В Махачкале началась спецоперация по задержанию бандита, который готовил теракт, в Советском районе столицы Дагестана ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

«В целях недопущения совершения террористического акта и обеспечения безопасности граждан начальником республиканского Управления ФСБ России принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории Советского района города Махачкалы», - говорится в сообщении.

По информации НАК, ранее спецслужбы получили информацию, что член некой международной террористической организации готовит преступление.

«Обнаруженному в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, силами правопорядка были приняты необходимые меры, спецоперация вступила в активную фазу.