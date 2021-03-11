Минпромторг презентовал прототип электромотоцикла Aurus

В институте «НАМИ» завершили разработку прототипа первого российского электрического мотоцикла в семействе Aurus. Пресс-служба Минпромторга представила новинку на своей страничке в Instagram.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России.

«В “НАМИ” создали действительно эффектный мотоцикл», - заявил глава Минпромторга.

Разработанная платформа дает возможность для создания нескольких моделей мотоциклов, в том числе и для сотрудников МВД и МЧС. Динамика разгона мотоцикла Aurus до 100 километров в час составит 3,7 секунды. Внешний вид транспортного средства выполнен в стилистике бренда AurusRussia.

Ранее сообщалось, что на заводе в Елабуге была выпущена пилотная партия российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat в серийной оснастке. Автомобили проходят необходимые испытания в «НАМИ».