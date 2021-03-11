В стране и мире В одном из районов Махачкалы введен режим КТО Иван Линдеманн По предварительным данным, неизвестные оказали вооруженное сопротивление в ходе проверки информации о подготовке теракта в городе. © Фото: sledcom.ru Читайте нас на: В Советском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции. К месту стягиваются сотрудники спецслужб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб ФСБ, по предварительным данным, неизвестные оказали вооруженное сопротивление в ходе проверки информации о подготовке теракта в городе. «11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы», - сказал собеседник агентства. В настоящее время информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика