В одном из районов Махачкалы введен режим КТО
По предварительным данным, неизвестные оказали вооруженное сопротивление в ходе проверки информации о подготовке теракта в городе.
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В Советском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции. К месту стягиваются сотрудники спецслужб.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб ФСБ, по предварительным данным, неизвестные оказали вооруженное сопротивление в ходе проверки информации о подготовке теракта в городе.
«11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы», - сказал собеседник агентства.
В настоящее время информация уточняется.