«Морозное дно»: синоптик рассказал, будет ли еще холоднее в Москве

Поступление в столичный регион холодного воздуха, которым еще несколько дней назад дышали белые медведи, прекращается. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня мы достигли своеобразного “морозного дна”, после чего постепенно начнем выбираться из этого “арктического мешка”», - рассказал Тишковец.

Уже сегодня заметно потеплеет. В Москве днем ожидается минус 6-8 градусов, в области - минус 5-10 градусов. По словам метеоролога, эти температуры ниже климатической нормы на 7-9 градусов и больше соответствуют показателям января.

«Холод начнет отступать. В ночь на пятницу будет минус 15-20 градусов, днем потеплеет до минус 3-8. Уже вечером скажется влияние циклона, начнется натекание облачности и после 21-22 часов пойдет небольшой снежок. В субботу пройдет теплый фронт, будет пасмурно, временами снег, легкая метель», - рассказал Тишковец.

В субботу, 13 марта, ночью ожидается минус 5-10 градусов, днем ноль - минус 5 градусов.

«Субботний день - последний день, когда еще можно будет побегать на лыжах, позаниматься зимними видами спорта. Снег будет сухой и рассыпчатый. Дальше мы выходим на околонулевые температуры. Ночью - слабый минус, днем - слабый плюс», - рассказал синоптик.

По его словам, москвичи и жители Подмосковья будут до конца марта находиться в подобном климатическом русле. Рассчитывать на какое-то мощное потепление не стоит. Температура будет в рамках мартовской нормы, но начнется постепенная перестройка на весенний лад, добавил ученый.