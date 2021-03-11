Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Морозное дно»: синоптик рассказал, будет ли еще холоднее в Москве

Тамара Астапенкова
10:33 11.03.2021
Сегодня в Москве днем ожидается минус 6-8 градусов, в области - минус 5-10 градусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Поступление в столичный регион холодного воздуха, которым еще несколько дней назад дышали белые медведи, прекращается. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня мы достигли своеобразного “морозного дна”, после чего постепенно начнем выбираться из этого “арктического мешка”», - рассказал Тишковец.

Уже сегодня заметно потеплеет. В Москве днем ожидается минус 6-8 градусов, в области - минус 5-10 градусов. По словам метеоролога, эти температуры ниже климатической нормы на 7-9 градусов и больше соответствуют показателям января.

«Холод начнет отступать. В ночь на пятницу будет минус 15-20 градусов, днем потеплеет до минус 3-8. Уже вечером скажется влияние циклона, начнется натекание облачности и после 21-22 часов пойдет небольшой снежок. В субботу пройдет теплый фронт, будет пасмурно, временами снег, легкая метель», - рассказал Тишковец.

В субботу, 13 марта, ночью ожидается минус 5-10 градусов, днем ноль - минус 5 градусов.

«Субботний день - последний день, когда еще можно будет побегать на лыжах, позаниматься зимними видами спорта. Снег будет сухой и рассыпчатый. Дальше мы выходим на околонулевые температуры. Ночью - слабый минус, днем - слабый плюс», - рассказал синоптик.

По его словам, москвичи и жители Подмосковья будут до конца марта находиться в подобном климатическом русле. Рассчитывать на какое-то мощное потепление не стоит. Температура будет в рамках мартовской нормы, но начнется постепенная перестройка на весенний лад, добавил ученый.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:39 В стране и мире
В одном из районов Махачкалы введен режим КТО
08:02 В стране и мире
Видео
Аномальные мартовские морозы в России на следующей неделе сменятся дождями и паводками
05:50 В стране и мире
Немец с семьей прилетел в Россию ради вакцины «Спутник V» и рассказал о впечатлениях
05:28 Армия
Видео
Бесшумная и многофункциональная: в чем особенность новейшей посуды для ВС РФ
00:02 В стране и мире
Видео
«Хозяева ставили задачу»: пленный пособник боевиков в Сирии рассказал о вербовке США
Популярное
Популярное
Видео
Очевидцы спасли ребенка из пасти бродячей собаки в Новосибирске: видео
Ученые назвали необычный симптом сердечного приступа
Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака
Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»
Раскрыто жуткое предназначение секретной клиники пластической хирургии Гитлера на Канарах
Видео
Озвучена новая версия загадочного исчезновения малайзийского Boeing MH370
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.