В стране и мире Автобус с пассажирами вылетел с моста в Челябинске Алена Миронова В результате происшествия пострадали два человека. © Фото: chp_chelyabinsk74, ВКонтакте Читайте нас на: Рейсовый автобус с пассажирами вылетел с моста в Челябинске. В результате происшествия пострадали два человека. ДТП произошло около 9 утра по местному времени в понедельник, 1 марта. Согласно предварительной информации, 38-летний водитель трактора в ходе перестраивания в соседнюю полосу не уступил дорогу легковой машине. В результате ВАЗ-2112 вылетел в спецтехнику - от удара экскаватор сменил направление движения и выехал на встречную полосу, по которой ехал рейсовый автобус с пассажирами. В момент дорожного происшествия в салоне автобуса находились десять пассажиров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика