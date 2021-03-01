В стране и мире Борщ вошел в рейтинг лучших супов мира Светлана Иванова Блюдо разместилось на третьем месте списка по версии CNN Travel. © Фото: digifoodstock.com, CTK, Globallookpress Читайте нас на: Телеканал CNN Travel включил борщ в список 20 лучших супов мира. Блюдо заняло третью позицию в рейтинге. «Кусочки нежной свеклы в ярко-красном бульоне - суп, который так любят на Украине и во всей Восточной Европе. Нередко сдабриваемый ложкой сметаны борщ - это не просто свекольный суп. Он получает острый вкус от свекольного кваса», - говорится в описании блюда. Американские журналисты также указали на «национальную» принадлежность борща, отметив, что иногда его считают блюдом русской кухни. На первую позицию телеканал поместил суп банга из Нигерии, на вторую - вьетнамский суп фо бо. Также был отмечен американский суп гамбо, испанское гаспачо, грузинское харчо, таиландский том ям и японский рамэн. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика