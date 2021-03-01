На Земле началась магнитная буря уровня G2

Магнитная буря среднего уровня G2 началась на Земле в понедельник утром. Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, буря произошла на следующий день после слабой вспышки класса С на Солнце.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)», - сообщается на сайте лаборатории.

Данное атмосферное явление стало для ученых полной неожиданностью, поскольку, согласно их прогнозам, вероятность магнитной бури 1 марта составляла всего 10%.

Классификация магнитных бурь состоит из пяти уровней - от G1 до G5. Слабая буря, отмечают специалисты, может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.