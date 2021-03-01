Россиян предупредили о возможном росте цен на оливковое масло

Цены на оливковое масло могут вырасти в пределах 15%.

Отмечается, что возможное подорожание связано с ожиданием сокращения урожая оливок в Испании. В этом году на урожай негативно повлияли холодная зима, а также шторм «Филомена».

Европейские цены уже возросли на 20-30% из-за снижения урожая оливок в Греции, Италии и Испании, а также высокий спрос на продукт в Евросоюзе.

В соответствии с данными Европейской комиссии, за один год цена на испанское оливковое масло возросла на 21%. Эксперты полагают, что рост стоимости оливкового масла не повлечет за собой значительного снижения продаж, поскольку его покупатели в России не слишком чувствительны к колебаниям цен. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».