Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства РФ

Владельцы социальной сети Twitter с 2017 года проигнорировали требования об удалении 2 862 материалов с запрещенной информацией. В связи с этим Роскомнадзор выдвинул против соцсети правомерные обвинения в злостном нарушении законодательства РФ.

В ведомстве напомнили, что за отказ удалить запрещенную информацию социальную сеть могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до 8 миллионов рублей. В том случае если закон будет нарушен повторно, штраф в связи в этим увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Как выяснилось, в соцсети не стали удалять посты, которые содержали призывы к совершению самоубийств, порнографические изображения с участием несовершеннолетних, а также инструкции по изготовлению наркотиков.