Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве семьи под Нижним Новгородом

Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве семьи из четырех человек в поселке Кудьма в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Жертвами стали 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. Задержанному по подозрению в убийстве 26 лет. В настоящий момент уточняются все детали преступления. Согласно предварительным данным, целью убийства было ограбление граждан.

Ранее сообщалось о задержании двух человек в рамках уголовного дела. В момент задержания подозреваемые находились во Владимирской области.