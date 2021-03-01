Назван неявный признак рака легких

Изменение формы пальцев на руках и ногтей может быть одним из симптомов рака легких - одного из самых смертельных видов онкологии. Об этом сообщили в Фонде Роя Кастла.

По данным медицинской организации, у тех людей, кто страдает от онкологии этого типа, могут наблюдаться изменения костно-суставной системы, или гипертрофическая легочная остеоартропатия. Другое название явления - «симптом барабанных палочек», при котором у пациентов происходит утолщение кончиков пальцев. Ногти, в свою очередь, приобретают характерную форму часовых стекол, пишет газета Express.

Врачи отмечают, что при утолщении кончиков пальцев рук в первую очередь нередко подозревают артрит, а не рак, поэтому необходимо обращать внимание и на другие симптомы. В частности, «симптом барабанных палочек» вкупе с постоянным кашлем, кровохарканьем и потерей веса - повод получить консультацию у онколога.