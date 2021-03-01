На МКАД продлили ограничение для движения транзитных грузовиков еще на год

В Москве решили еще на один год продлить ограничение на движение транзитных грузовых автомобилей по МКАД, вес которых превышает 12 тонн.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ранее принятое совместное решение о переключении транзитного движения таких грузовиков с МКАД на ЦКАД, когда интенсивность движения большегрузов там уменьшилась на 18%, себя полностью оправдало.

«Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», - написал Собянин в своем блоге.

Столичный градоначальник также отметил, что впервые за последние десятилетия два дня подряд в минувшие выходные, 27 и 28 февраля, на МКАД не произошло ни одной аварии с участием грузовиков, а скорость движения увеличилась в среднем на 11%.

Также мэр добавил, что проблем с доставкой продуктов и других грузов из-за введенных ограничений не наблюдается, так как они не распространяются на большегрузы с пропусками, которые везут товары в Москву или Московскую область.