В стране и мире Путин поручил выяснить, соответствуют ли зарплаты бюджетников целевым показателям Иван Линдеманн Также кабмин должен осуществить корректировку ключевых показателей эффективности деятельности руководителей организаций бюджетной сферы. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Владимир Путин поручил правительству выяснить, соответствует ли уровень зарплат бюджетников «майским указам» от 2012 года. Срок исполнения - до 20 апреля, сказано на сайте Кремля. «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям», - говорится в сообщении. Также кабмин должен осуществить корректировку ключевых показателей эффективности деятельности руководителей организаций бюджетной сферы, в том числе с учетом достижения целевых показателей оплаты труда работников этих организаций. Ответственным за выполнение поручений назначен Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика