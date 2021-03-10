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Путин поручил выяснить, соответствуют ли зарплаты бюджетников целевым показателям

Иван Линдеманн
09:48 10.03.2021
Также кабмин должен осуществить корректировку ключевых показателей эффективности деятельности руководителей организаций бюджетной сферы.
Путин поручил выяснить, соответствуют ли зарплаты бюджетников целевым показателям
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Владимир Путин поручил правительству выяснить, соответствует ли уровень зарплат бюджетников «майским указам» от 2012 года. Срок исполнения - до 20 апреля, сказано на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям», - говорится в сообщении.

Также кабмин должен осуществить корректировку ключевых показателей эффективности деятельности руководителей организаций бюджетной сферы, в том числе с учетом достижения целевых показателей оплаты труда работников этих организаций.

Ответственным за выполнение поручений назначен Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

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