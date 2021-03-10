Инфекционист объяснил, у кого чаще обнаруживают новые штаммы COVID-19

Чаще всего новые штаммы коронавируса проявляются в организме людей, страдающих от хронических, онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также с ослабленным иммунитетом. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Как пояснил доктор РИА Новости, в этом случае вирус сохраняется в организме длительное время и начинает мутировать.

Он добавил, что у таких людей иммунный ответ в организме снижен, поэтому циркулирующий в организме вирус обнаруживает обходные пути.

«То есть он (вирус – прим. ред.) в организме размножается, и жизнеспособны те мутации, которых иммунитет не видит. И этот человек, если он выделяет (активно размножающийся) вирус во внешнюю среду, может являться источником инфекций новых мутаций коронавируса. То есть новых подтипов», - указал Тимаков.

Инфекционист добавил, что в ряде случаев носитель COVID-19 может не заражать окружающих из-за недостаточного для заражения количества выделяемого вируса. В противном случае люди инфицируются уже новым подтипом.