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Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

Тамара Астапенкова
09:50 10.03.2021
Знаменитой пианистке РСФСР было 95 лет.
Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова
© Фото: Сергей Алиханов youtube
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В Москве скончалась народная артистка РФСФР, знаменитая пианистка и композитор Людмила Лядова. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил друг семьи, адвокат Виктор Дворовенко.

По его словам, о смерти Людмилы Лядовой стало известно рано утром. Слова друга семьи подтвердила и бывшая помощница Лядовой Галина Горбенко. 

Ранее сообщалось, что пианистку госпитализировали с коронавирусом в московскую больницу №52. Она находилась под присмотром врачей терапевтического отделения. Но Лядовой стало хуже, и ее перевели в реанимацию.

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