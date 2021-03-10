Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова
Знаменитой пианистке РСФСР было 95 лет.
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В Москве скончалась народная артистка РФСФР, знаменитая пианистка и композитор Людмила Лядова. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил друг семьи, адвокат Виктор Дворовенко.
По его словам, о смерти Людмилы Лядовой стало известно рано утром. Слова друга семьи подтвердила и бывшая помощница Лядовой Галина Горбенко.
Ранее сообщалось, что пианистку госпитализировали с коронавирусом в московскую больницу №52. Она находилась под присмотром врачей терапевтического отделения. Но Лядовой стало хуже, и ее перевели в реанимацию.