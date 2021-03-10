В стране и мире Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова Тамара Астапенкова Знаменитой пианистке РСФСР было 95 лет. © Фото: Сергей Алиханов youtube Читайте нас на: В Москве скончалась народная артистка РФСФР, знаменитая пианистка и композитор Людмила Лядова. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил друг семьи, адвокат Виктор Дворовенко. По его словам, о смерти Людмилы Лядовой стало известно рано утром. Слова друга семьи подтвердила и бывшая помощница Лядовой Галина Горбенко. Ранее сообщалось, что пианистку госпитализировали с коронавирусом в московскую больницу №52. Она находилась под присмотром врачей терапевтического отделения. Но Лядовой стало хуже, и ее перевели в реанимацию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика