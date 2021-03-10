Киев заявил о готовности плана по урегулированию конфликта в Донбассе

На Украине раскрыли подробности плана по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права», - заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает «Укринформ».

Также Ермак уточнил, что этот план является «очень мощным шагом» со стороны Германии и Франции. Глава офиса Зеленского назвал режим прекращения огня крупнейшим достижением минского процесса, а его сохранение важным условием для продолжения переговоров по Донбассу.

Накануне президент Украины заявил, что готов лично встретиться с каждым лидером «нормандской четверки», если следующий саммит не состоится. Такой формат переговоров существует с июня 2014 года - в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили ситуацию в Донбассе. В последний раз саммит прошел 9 декабря 2019 года в Париже.

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация в Донбассе постоянно анализируется. Пресс-секретарь президента выразил надежду на то, что украинская сторона будет придерживаться договоренностей, достигнутых в рамках контактной группы.