Полиция и спецназ: у здания парламента в Ереване начался митинг

У здания парламента в Ереване начался митинг. Туда же стягивают полицию и спецназ. Новый виток политической напряженности в среду, 10 марта, добавил Никол Пашинян. Премьер-министр уволил начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Президент Армен Саркисян собирается через Конституционный суд обжаловать закон, который позволил сделать это.

«Нахожусь я у здания парламента. На линии разграничения между полицией и оппозицией стоят специальные подразделения со щитами и в полной экипировке. Также стоят баррикады из мусорных баков, которые оппозиция установила еще прошлой ночью. Здесь же - палатки. Мы находимся у служебных входов в здание парламента. Оппозиции пока не очень много, хотя людей призвали прийти к 9 утра. Полиция, в свою очередь, готовится очень активно. Мы видели, как подъезжают автобусы. Сейчас ситуация обостренная. Пока не ясно, во что это выльется, потому что очень много противоречивой информации», - рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов, который находится на месте событий.

Буквально накануне в Ереване произошли серьезные столкновения. Демонстранты были готовы пропускать депутатов только для того, чтобы они приняли решение об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие заявили, что не намерены отступать. До самой ночи они митинговали в центре армянской столицы.