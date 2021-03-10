Маск назвал причину взрыва прототипа корабля Starship

Прототип корабля Starship взорвался после успешной посадки из-за попадания гелия в двигатель. Об этом сообщил в Twitter американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

По его словам, из-за предположительного попадания газа из топливного бака, SN10 имел низкую тягу. В результате чего удар на (скорости) 10 метров в секунду сломал опоры и часть «юбки», пояснил Маск.

Американский предприниматель добавил, что испытания SN11 будут несколько откорректированы.

На прошлой неделе прототип космического корабля Starship, разработанного американской компанией SpaceX для будущих путешествий на Марс и Луну, взорвался во время испытаний. Пущенное с техасского полигона в Бока-Чика воздушное судно успешно осуществило суборбитальный полет и приземлилось, взорвавшись после посадки.