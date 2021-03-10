Премьер Армении заявил, что глава Генштаба со среды считается уволенным

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян со среды, 10 марта, освобожден от занимаемой должности в силу закона. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона», - сказал глава кабмина.

Политический кризис в Армении начался 25 февраля. Это произошло после того, как Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке Никола Пашиняна. В стране периодически проходят митинги как в поддержку премьера, так и за его увольнение.

Сам Пашинян выступил с инициативой уволить главу Генштаба. Президент страны Армен Саркисян дважды не подписал проект указа главы кабмина об увольнении Гаспаряна, однако обратился в Конституционный суд с вопросом о внесении поправок в закон «О военной службе и о статусе военнослужащего». Эти изменения позволяют премьеру предлагать увольнение начальника Генштаба без предъявления конкретных обоснований.