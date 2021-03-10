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Раскрыто жуткое предназначение секретной клиники пластической хирургии Гитлера на Канарах

Иван Линдеманн
08:06 10.03.2021
Там, по слухам, было убежище, предназначенное для координации смертоносных атак подводных лодок на союзные корабли в Атлантическом океане.
Раскрыто жуткое предназначение секретной клиники пластической хирургии Гитлера на Канарах
© Фото: ullstein bild via Getty Images
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Прежде, чем укрыться в Южной Америке, Адольф Гитлер и другие высокопоставленные нацисты перенесли пластическую операцию. Так гласит легенда. Утверждается, что они сменили лицо в одном из поместий на Канарских островах под названием Casa Winter.

Однако, как сообщает The Sun, эта вилла использовалась не только в медицинских целях. Там, по слухам, было жуткое убежище, предназначенное для координации смертоносных атак подводных лодок на союзные корабли в Атлантическом океане.

Житель островов Педро Фумеро рассказал изданию, что подлодки нацистов размещались в пещерах под зданием.

«На вилле есть бункер, тюремные камеры, а также крематорий. Стены здания достаточно прочны, чтобы выдержать удар», - заявил мужчина.

Кроме того, в поместье есть отделанная белой плиткой комната, похожая на операционную.

Фумеро сообщил, что местным жителям запретили приближаться к этому месту после того, как оно было объявлено «военной зоной» в результате сделки, заключенной между Гитлером и испанским диктатором генералом Франсиско Франко.

Само здание, по словам местного жителя, было построено немецким инженером Густавом Винтером, заработавшим состояние на строительстве электростанций в Аргентине и других странах мира.

«Я уверен, что Густав Винтер снабжал немецкие подводные лодки», - сказал Фумеро, ссылаясь на отчеты военного времени.

Сам немецкий инженер всегда отрицал подобные утверждения о своем поместье. По его словам, строительство виллы было завершено только после Второй мировой войны.

По официальной версии, 30 апреля 1945 года в окруженном советскими войсками Берлине Гитлер вместе со своей женой Евой Браун покончил жизнь самоубийством. Однако так ли это на самом деле, до сих пор никто не знает.

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