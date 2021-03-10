Президент Армении обратился в КС, оспорив увольнение главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд, обжаловав закон, который привел к правовому казусу.

«Обращение в КС обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению от должности начальника ГШ ВС и последовавшими конституционными правовыми процессами», - сообщили в пресс-службе главы государства.

В администрации президента отметили, что Саркисян рассчитывает на принятие скорого решения, которое привнесет правовую определенность и будет способствовать разрешению кризиса.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян со среды, 10 марта, освобожден от занимаемой должности в силу закона. Глава кабмина объяснил, что президент Саркисян не подписал проект указа об освобождении главы Генштаба, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде.

Обстановка в Армении обострилась 25 февраля после того, как Гаспарян выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Премьер-министр в ответ выступил с инициативой уволить главу Генштаба. Президент дважды не подписал данный проект указа главы кабмина, но обратился в Конституционный суд с вопросом о внесении поправок в закон «О военной службе и о статусе военнослужащего». Эти изменения позволяют премьеру предлагать увольнение начальника Генштаба без предъявления конкретных обоснований.