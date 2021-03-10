Врач назвала симптомы, которые возникают только через месяцы после заражения COVID-19

Коронавирус - это не респираторное заболевание, а, скорее, системный васкулит - инфекция, поражающая сосуды, разные органы и ткани. Такое мнение высказала главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина.

Врач заявила, что COVID-19 влияет на эндотелий сосудов во всех органах. Поражения наблюдаются как в почках и печени, так и на коже.

Пациент не перестает носить вирус после выписки, уверена специалист. РИА «Воронеж» она сообщила, что у некоторых людей болезнь протекает от полугода до восьми месяцев. До четырех недель после «выздоровления» может длиться острая фаза с осложнениями, от четырех до двенадцати недель - подострая фаза.

По словам врача, примерно через три месяца после появления первых признаков болезни начинается «чистый постковид». В этот период появляются симптомы, похожие на признаки системного васкулита. Это могут быть различные проблемы с желудочно-кишечным трактом, неврологические и постреанимационные симптомы.