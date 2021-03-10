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СМИ: вакцины из РФ и КНР могут включить в европейские паспорта вакцинации

Тамара Астапенкова
07:25 10.03.2021
В сертификат планируется вносить информацию о препарате, который использовался при вакцинации, результаты теста на COVID-19 и данные о том, болел обладатель паспорта коронавирусом или нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress
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Российские и китайские вакцины от коронавируса могут включить в европейские сертификаты о вакцинации. Сейчас в ЕС занимаются разработкой так называемых «ковидных паспортов», которые помогут облегчить поездки тем, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Паспорта вакцинации смогут получить не только лица, привившиеся одним из одобренных в ЕС препаратов, но и граждане стран, в которых используют другие вакцины, в том числе из России и Китая.

По информации издания, в сертификат планируется вносить информацию о препарате, который использовался при вакцинации, результаты теста на COVID-19 и данные о том, болел обладатель паспорта коронавирусом или нет. Также в паспорте будут указаны имя и фамилия туриста, дата рождения и номер гражданского паспорта. Каждому сертификату о вакцинации планируется  присваивать индивидуальный номер.

Как отмечает издание, решение о внесении в сертификат вакцин, не получивших разрешения европейского регулятора, позволит избежать ограничений странам, которые одобрили такие препараты. В качестве примера были приведены Венгрия и Словакия, одобрившие российский «Спутник V», а Венгрия и китайскую вакцину.

В феврале лидеры государств Евросоюза договорились о введении электронных сертификатов вакцинации. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, не менее трех месяцев потребуется на выработку стандартов. Она также добавила, что решение о потенциальном применении сертификата о вакцинации должно приниматься на уровне каждой страны.

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