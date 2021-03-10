СМИ: задержан министр здравоохранения республики Алтай

Задержан министр здравоохранения республики Алтай Сергей Коваленко. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В связи с чем задержан глава регионального Минздрава на данный момент уточняется. Идет разбирательство.

Коваленко возглавил министерство здравоохранения в конце 2019 года. До этого он пять лет работал заместителем министра здравоохранения республики, семь лет отработал врачом-хирургом и завотделением в Майминской районной больнице.