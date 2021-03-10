Байден не смог вспомнить имя министра обороны США на торжественной речи

Американский президент Джо Байден не смог вспомнить имя министра обороны США во время торжественной речи, посвященной женщинам-военным. Об этом свидетельствует видео, опубликованное изданием The Sun.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время произнесения речи стоял в нескольких метрах от главы государства, однако это не помогло Байдену вспомнить его имя. Коме того, он не смог вспомнить само название его ведомства.

«Также я хочу поблагодарить… бывшего генерала. Я все еще называю его генералом, но это мой… ну, тот парень, который возглавляет то ведомство», - сказал Байден на видео.

Ране стало известно, что одной из главных тем на брифинге пресс-секретаря главы США стали питомцы Джо Байдена. Джен Псаки вступилась за овчарку президента, которая сильно покусала сотрудника Секретной службы. Отвечая на вопросы журналистов, Псаки пояснила, что животное обычно не проявляло агрессию.