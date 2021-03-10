СМИ: хакеры взломали более 150 тысяч камер видеонаблюдения по всему миру

Группа хакеров объявила о взломе десятков тысяч камер видеонаблюдения по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации издания, речь идет о камерах, расположенных в различных учреждениях – больницах, тюрьмах, полицейских участках, школах и так далее. Уточняется, что хакеры могли получить данные более чем со 150 тысяч камер.

По данным источника издания, действия хакеров, которые, предположительно, несут ответственность за инцидент, носили идеологический характер. Они якобы планировали показать повсеместность видеонаблюдения и то, насколько просто получить к нему доступ.

Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал о том, какие данные наиболее опасно хранить на мобильном телефоне. По словам экспертов, в смартфоне точно нельзя хранить учетные данные и пароли для них.

Также Масалович порекомендовал завести несколько банковских счетов, и тот, на котором хранятся крупные сбережения, сделать доступным только из банковского отделения.