Собянин оценил возможность снятия всех ограничений в Москве

В Москве большинство ограничений, введенных из-за коронавируса, были отменены в январе-феврале. Масочный режим в общественном транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий пока сохранятся. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», - сказал Собянин в интервью ТАСС.

Градоначальник уточнил, что отмена действующих ограничений будет зависеть от темпов формирования коллективного иммунитета и вакцинации.

Мэр Москвы также рассказал о работе столичных властей в период распространения коронавирусной инфекции. По его словам, пандемия заставила профильные ведомства более оперативно реагировать на ситуацию и быстрее принимать решения.