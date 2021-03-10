Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собянин оценил возможность снятия всех ограничений в Москве

Тамара Астапенкова
06:15 10.03.2021
По словам мэра столицы, отмена действующих ограничений будет зависеть от темпов формирования коллективного иммунитета и вакцинации.
Собянин оценил возможность снятия всех ограничений в Москве
© Фото: Evgeny Sinitsyn, Xinhua, Globallookpress
Читайте нас на:

В Москве большинство ограничений, введенных из-за коронавируса, были отменены в январе-феврале. Масочный режим в общественном транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий пока сохранятся. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», - сказал Собянин в интервью ТАСС.

Градоначальник уточнил, что отмена действующих ограничений будет зависеть от темпов формирования коллективного иммунитета и вакцинации.

Мэр Москвы также рассказал о работе столичных властей в период распространения коронавирусной инфекции. По его словам, пандемия заставила профильные ведомства более оперативно реагировать на ситуацию и быстрее принимать решения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:58 В стране и мире
СМИ: задержан министр здравоохранения республики Алтай
03:56 Армия
Видео
Безопасное паломничество: миротворцы РФ сопроводили посетителей монастыря Амарас в Карабахе
05:00 Армия
Видео
Огонь с земли и воздуха: российские мотострелки в Таджикистане отточили навыки ведения маневренного боя
01:22 В стране и мире
Латвия возобновит пассажирское авиасообщение с Россией
04:20 Армия
Видео
Огонь из РСЗО, гаубиц и минометов: артиллеристы ЮВО провели масштабные стрельбы на Кубани
Популярное
Популярное
Видео
Озвучена новая версия загадочного исчезновения малайзийского Boeing MH370
Видео
В Якутии «приземлился» корабль из вселенной «Звездных войн»
Видео
Завис в воздухе: в Москве водитель пробил стену паркинга в ЖК
В пустыне Сахара нашли осколок древней планеты старше Земли
Видео
Потоки лавы и искры: на Камчатке усиливается извержение вулкана Ключевской
WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.