Трамп заявил, что не станет основывать новую партию

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на конференции CPAC в Орландо, штат Флорида, заявил о том, что не станет основывать новую партию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не будем начинать новые партии. У нас есть Республиканская партия», - сказал Трамп.

В своем первом публичном выступлении после ухода с поста президента США политик заявил, что намерен «продолжить путь и победить». По мнению Трампа, СМИ ведут борьбу с республиканцами. Но экс-президент намерен и дальше «сражаться» совместно со своими сторонниками.

Также Трамп раскритиковал политику президента Джозефа Байдена. Первый месяц работы нового лидера США он назвал «катастрофическим».

«У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории. Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки», - заявил Трамп.

Экс-президент считает, что из-за действий Байдена в США назревает новый иммиграционный кризис, в то время, как «Америка пытается решать проблемы всего мира, а не проблемы страны». Трамп отметил, что может в третий раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.