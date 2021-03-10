Компания SpaceX получила многомиллионный контракт Пентагона

Компания SpaceX получила контракт с Пентагоном на сумму более 159 миллионов долларов на запуск двух аппаратов в интересах ВС США. Запуски должны быть осуществлены до конца 2023 финансового года.

Еще одним партнером оборонного ведомства Соединенных Штатов стала компания United Launch Alliance (ULA), контракт с которой подписан на сумму превышающую 224 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

SpaceX не в первый раз выступает партнером Пентагона. Так, в октябре прошлого года компания подключилась к программе по созданию спутников для отслеживания ракетных запусков.

Согласно многомиллионному контракту, SpaceX должна была задействовать собственные производственные мощности для создания спутников с широкоугольными инфракрасными сенсорами.